Trump: Iran al akkoord met opschorting nucleaire activiteiten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Iran heeft er volgens de Amerikaanse president Donald Trump mee ingestemd het eigen nucleaire programma voor onbepaalde tijd stil te leggen. Onderhandelingen over een deal worden "waarschijnlijk" dit weekend weer gehouden, zei hij tegen persbureau Bloomberg. "De meeste hoofdpunten zijn afgerond. Het zal vrij snel gaan."

Trump toonde zich vrijdag in verschillende interviews en berichten op sociale media optimistisch over het verloop van het vredesproces. Hij zei tegen Bloomberg dat geen bevroren Iraanse fondsen worden overgedragen door de VS en vertelde Reuters dat met Iran zal worden samengewerkt om nucleair materiaal weg te halen uit het land. Hij zei dat het in een "rustig tempo" zal worden opgegraven met grote machines. "We nemen het mee naar de VS."

De president verwees daarmee naar materiaal dat vorig jaar zou zijn bedolven tijdens een twaalfdaagse oorlog. De VS bombardeerden toen Iraanse nucleaire installaties, ook diep onder de grond. Naderhand is onderhandeld over het Iraanse nucleaire programma. Terwijl die gesprekken liepen, vielen de VS en Israël dit jaar opnieuw aan. Trump wil naar eigen zeggen zorgen dat Iran geen kernwapens kan ontwikkelen.

Blokkade Iraanse havens

Nu Iran en de VS een wapenstilstand hebben besloten, wordt er weer onderhandeld. Er was deze maand overleg in Pakistan en Trump sloot niet uit dat hij zelf naar Islamabad gaat als er een deal ligt. In Amerikaanse media verschenen eerder berichten dat de VS bereid zouden zijn om Iran 20 miljard dollar terug te geven in ruil voor het Iraanse verrijkte uranium. Trump sprak tegen dat zo'n overeenkomst in de maak is. "Het is volledig onwaar. Er wordt geen geld uitgewisseld."

Iran heeft niet bevestigd dat het allerlei concessies heeft gedaan. Het land meldde vrijdag wel dat de Straat van Hormuz wordt geopend voor commerciële scheepvaart nu er een bestand is in Libanon. Trump reageerde opgetogen, maar liet wel weten dat de blokkade van Iraanse havens door zijn marine doorgaat tot er een deal is. Iraanse media schreven vervolgens dat Iran de zeestraat weer kan sluiten als de Amerikanen hun blokkade niet stopzetten.