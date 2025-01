Belgische ministerie adviseert mondkapjes en vaker thuiswerken

BRUSSEL (ANP) - Het Belgische ministerie van Volksgezondheid raadt mensen met symptomen van een luchtweginfectie aan een mondkapje te dragen op drukke plekken zoals in het openbaar vervoer. Dat advies geldt ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook bij contacten met zorgverleners wordt geadviseerd weer een mondmasker te dragen. Werkgevers worden opgeroepen hun werknemers thuis te laten werken als ze last van hun luchtwegen hebben of een kwetsbare gezondheid.

In België heerst niet alleen griep, maar zijn ook veel mensen besmet met andere virussen. Het ministerie heeft het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties verhoogd van code geel naar code oranje. Dat houdt in dat de huidige piek van luchtweginfecties grote druk legt op het zorgsysteem.

Naast het dragen van een mondkapje, wordt ook geadviseerd de handen goed te wassen, het huis goed te ventileren en bij ziekteverschijnselen thuis te blijven.