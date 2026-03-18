Belgische overheid doet WhatsApp in de ban en komt met Beam

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 10:17
BRUSSEL (ANP) - De Belgische overheid doet berichtenapps WhatsApp en Messenger in de ban voor ambtenaren en militairen. In plaats daarvan is er voor de overheidsapp Beam gekozen. Die moeten ongeveer 750.000 ambtenaren en militairen gaan gebruiken ter vervanging van veelgebruikte berichtenapps. Dat meldt de Belgische krant De Standaard woensdag.
De Belgische overheidsfirma BSC (Belgian Secure Communications) heeft de berichtenapp Beam ontwikkeld. Het Belgische leger en inlichtingendiensten zijn vorige week op Beam overgestapt. Volgende week doen ambtenaren dat.
België is hiermee een van de weinige Europese landen die kiezen voor een eigen berichtenapp voor de overheid.
