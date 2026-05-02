Olie boven $120, AEX wankelt: dit is wat de gewone belegger nu kan doen

De Brent-olieprijs schoot deze week door naar ruim $123 per vat het hoogste niveau sinds juni 2022. Tegelijk draait de AEX rond de psychologische grens van 1.000 punten, kruipt de gasrekening verder omhoog en daalt de gemiddelde dekkingsgraad van onze pensioenfondsen weer. Voor wie zelf belegt, voelt het alsof er overal tegelijk iets wankelt. Toch is het belangrijkste advies van professionele vermogensbeheerders verrassend nuchter: doe niets impulsiefs.

Het economische tumult raakt Nederland op meerdere fronten tegelijk:

- De AEX worstelt met de grens van 1000 punten. Een doorbraak naar boven het all time high rond 1.030 is nodig om het risico van een dubbele top af te wenden. Bovendien: een wereldwijde recessie is niet ui te sluiten.

- De pensioenfondsen zagen hun gemiddelde dekkingsgraad in maart dalen naar 123% door een combinatie van vermogensverlies en bredere marktstress; aandelenmarkten zijn wereldwijd meer dan 7% gedaald sinds het begin van het conflict.

- De energierekening explodeerde: de gemiddelde maandnota voor een huishouden steeg naar circa €177, ruim 28% hoger. Nederland heeft inmiddels de hoogste gasprijs van alle grote Europese landen, bijna 75% boven het Europese gemiddelde.

- De pomp voelt het ook: ING rekende eerder voor dat bij Brent rond $100 een gemiddelde benzineprijs van circa €2,40 mogelijk is, en bij $140 zelfs richting €2,80.

Wat te doen?

1. Niet handelen op emotie

De grootste fout in dit soort weken is de paniekverkoop . Pieken en dalen voorspellen is zelfs voor profs lastig — als particulier is het vrijwel onmogelijk. Wie nu in paniek verkoopt, mist meestal het herstel dat na geopolitieke schokken historisch vaak binnen enkele maanden volgt.

2. Pas op met "instappen in olie"

3. Spreid en houd je horizon lang

Klassiek, maar in onzekere tijden bewezen effectief:

4. Inflatiebescherming inbouwen

Met olie boven $ 100 stijgt de kans op hardnekkigere inflatie en hogere rentes opnieuw.

5. Vergeet je eigen huishouden niet

Beleggen begint thuis. Met de gasrekening die richting € 177 per maand kruipt en benzine die mogelijk richting € 2,80 gaat, is het rendement op verstandig huishoudboekhouden vaak hoger dan op de beurs:

- Check of je energiecontract nog marktconform is — in april 2026 lag de gemiddelde gasprijs op 65 cent en stroomprijs op 12 cent.

- Heb je schulden met variabele rente? Aflossen levert nu vaak meer op dan extra beleggen.

De geopolitieke premie in de olieprijs kan net zo snel verdwijnen als hij is gekomen. De geschiedenis laat zien dat markten meestal sneller herstellen dan de krantenkoppen doen vermoeden. Voor de gewone belegger in Nederland is de verstandigste zet meestal niets spectaculairs: vasthouden aan een gespreide portefeuille, bijkopen volgens plan, cashbuffer op orde, energierekening kritisch bekijken — en vooral niet achter de olieprijs aanrennen.

Saai? Misschien. Maar saai blijkt in dit soort weken vaak het meest winstgevend.