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Belgische partijvoorzitter N-VA zwijgzaam over begrotingscrisis

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Partijvoorzitter Valerie Van Peel van de Belgische N-VA heeft donderdag voor en na haar bezoek aan de Belgische koning Filip niets tegen de pers gezegd. Zij was de laatste van de vijf partijvoorzitters die de afgelopen dagen bij de koning moesten komen om over de begrotingscrisis te praten.
Dinsdag en woensdag hebben de partijvoorzitters van de vier andere coalitiepartijen bij de koning gezeten om over de impasse rond de begroting 2027 te spreken. Premier Bart De Wever (N-VA) wil 10 miljard euro bezuinigen. De vijf partijen zijn het oneens over hoe dat moet worden bereikt.
De Wever bood daarop maandag zijn ontslag aan, maar de koning heeft dat ontslag tot vrijdag in beraad genomen. Vrijdag moet de premier opnieuw bij de koning komen. Dan wordt duidelijk of het kabinet valt of dat De Wever van de koning de opdracht krijgt opnieuw te gaan onderhandelen.
De verwachting is dat de premier de onderhandelingen gaat voortzetten.
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