ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische politie test drone om oversteek Kanaal te voorkomen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:27
anp050826129 1
ZUIENKERKE (ANP/BELGA) - De Belgische politie test een drone die moet helpen bij het voorkomen dat migranten op bootjes het Kanaal oversteken. Vier politiezones in het noordwesten van het land werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens.
De overtocht naar Engeland is levensgevaarlijk en gaat gepaard met mensenhandel, zegt de politie. Door de kust met de drone in de gaten te houden, moet worden voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller worden ingegrepen wanneer blijkt dat de migranten in de problemen komen.
Net als in Frankrijk wordt gebruikgemaakt van zogenoemde taxiboten om het Kanaal over te steken, die langs de kust varen om migranten op te pikken. Ook bij het opstappen zelf komen vaak gevaarlijke situaties voor.
Het gaat om een type drone dat vleugels heeft en daardoor langer in de lucht kan blijven, meldt de politie. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2556600753

Zo werkt de nieuwe generatie airco’s: koelen zonder koudemiddel

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

kringen-kettingbotsing-kroatie

Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

shutterstock_2558547401

Zóveel duurder is je kraanwater al geworden door de droogte — en in 2027 komt er nóg een klap bij

shutterstock_2600468623

Dit virus verspreidt zich via de gewone huismug – en rukt op in Europa

shutterstock_2523680475

Plakkerige laag op je auto: wat is het en hoe krijg je het weg?

Loading