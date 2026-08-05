Belgische politie test drone om oversteek Kanaal te voorkomen

ZUIENKERKE (ANP/BELGA) - De Belgische politie test een drone die moet helpen bij het voorkomen dat migranten op bootjes het Kanaal oversteken. Vier politiezones in het noordwesten van het land werken samen aan de proef. De drone vliegt boven een gebied tot aan de Nederlandse grens.

De overtocht naar Engeland is levensgevaarlijk en gaat gepaard met mensenhandel, zegt de politie. Door de kust met de drone in de gaten te houden, moet worden voorkomen dat mensen de oversteek maken, maar ook sneller worden ingegrepen wanneer blijkt dat de migranten in de problemen komen.

Net als in Frankrijk wordt gebruikgemaakt van zogenoemde taxiboten om het Kanaal over te steken, die langs de kust varen om migranten op te pikken. Ook bij het opstappen zelf komen vaak gevaarlijke situaties voor.

Het gaat om een type drone dat vleugels heeft en daardoor langer in de lucht kan blijven, meldt de politie. Na de testfase volgt een evaluatie, ook met een politiezone waar een ander type drone wordt getest.