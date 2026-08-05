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Nederlands duurzaam kledingmerk MUD Jeans is failliet

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:24
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WEESP (ANP) - Het duurzame kledingmerk MUD Jeans is failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Dat wordt bevestigd door topman Dion Vijgeboom op LinkedIn. Het bedrijf had het faillissement zelf aangevraagd.
"We geloofden dat er een weg vooruit was. Maar ondanks al onze inspanningen bleek de financiële last van de historische schulden uiteindelijk te zwaar om te dragen", aldus de topman. In zijn verklaring benadrukt de topman dat hij hoopt dat dit faillissement niet het laatste hoofdstuk is, maar het begin van een nieuw. Hoe reëel een doorstart is, is op dit moment nog niet bekend.
Op de website staat dat de webshop tijdelijk niet beschikbaar is, omdat er "onderhoud" wordt uitgevoerd. Het is gebruikelijk bij faillissement dat de webshop gelijk offline gaat.
MUD Jeans werd in 2012 opgericht en maakte duurzame denimproducten, waarbij een groot deel gerecycled materiaal werd gebruikt. Zelf claimde het bedrijf het eerste circulaire denimmerk ter wereld te zijn. Volgens LinkedIn werken er tientallen mensen.
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