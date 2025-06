Tijdelijk bestuur FNV denkt zelf uit problemen te kunnen komen

AMSTERDAM (ANP) - Volgens het tijdelijke bestuur van FNV kan de vakbond zelf uit de ontstane bestuurscrisis komen. Er is geen sprake van een impasse, "laat staan van een bestuurscrisis waar FNV niet zelf uit zou kunnen komen", zei de advocaat van het interim-bestuur dinsdag in de ondernemingskamer in Amsterdam.

In een van de onderzoeken naar de problemen binnen de vakbond wordt gesproken van een "diepe bestuurlijke crisis", maar het interim-bestuur "ziet dat anders", aldus de advocaat.

De interne vakbond FNV Personeel heeft de ondernemingskamer verzocht om twee onafhankelijke leden in de raad van toezicht (rvt) op te nemen. Die moeten de taak krijgen om onderzoeken te duiden en de verkiezingen te organiseren.

Dat zijn nu de taken van het tijdelijke bestuur, dat zichzelf uitstekend in staat acht om die uit te voeren. Het huidige interim-bestuur denkt dat de belangen van de vakbond worden geschaad als de verzoeken van FNV Personeel door de ondernemingskamer worden ingewilligd.