Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 14 januari 2026 om 10:45

Voormalig politiecommissaris Sander Schaepman is het extreme vuurwerkgeweld tegen agenten en hulpverleners spuugzat. Hij oppert bij NPO Radio 1 een radicaal voorstel: geef agenten instructie om tijdens komende jaarwisseling met scherp te schieten op mensen die dienders en hulpverleners aanvallen met vuurwerk.
Schaepman diende ruim 25 jaar bij de politie en stond aan het roer van zware rechercheteams die zich bezighielden met drugshandel, mensenhandel en liquidatiezaken. Geen softie dus. Juist daarom komt zijn boodschap hard aan: volgens hem praten we al jaren over hetzelfde probleem, terwijl agenten en hulpverleners steeds opnieuw doelwit zijn van vuurwerkgeweld. De aanpak is volgens hem veel te lief, te voorzichtig. En vooral: volstrekt ineffectief.
In het Powned-programma Het Misdaadbureau stelt Schaepman dat alleen een keiharde lijn nog indruk maakt. Want wie weet dat er écht consequenties zijn, denkt wel twee keer na voordat hij een cobra naar een agent gooit, is zijn gedachtegang. Dat daar slachtoffers bij kunnen vallen, noemt hij onvermijdelijk. De duidelijkheid die het schept, zou volgens hem opwegen tegen de risico’s.
Zoals te verwachten verdeelt zijn voorstel Nederland in twee kampen. Voorstanders zien eindelijk iemand die durft te zeggen wat velen denken: dat de rechtsstaat zijn tanden heeft verloren. Tegenstanders spreken van een gevaarlijke flirt met preventief dodelijk geweld en waarschuwen voor een hellend vlak.
Schaepman laat zich er niet door afschrikken. Volgens hem is juist het jarenlang uitblijven van harde consequenties de reden dat het elk jaar verder escaleert. Hij pleit ervoor zijn aanpak serieus te overwegen voor de jaarwisseling 2026-2027. Of het ooit zover komt, is zeer de vraag.
Bron: Het Misdaadbureau – NPO Radio 1

