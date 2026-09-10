Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

Al sinds 3 augustus zoekt Chirsty Spivey naar antwoorden over de dood van haar dochter Tasia Fortune (29), die dood werd aangetroffen bij een verlaten woning in Mississippi. Ze was opgehangen aan een boom.

De politie ging aanvankelijk uit van zelfdoding. Maar in de gemeenschap van hoofdstad Jackson stuitte die conclusie op wantrouwen, gezien de lange geschiedenis van racistisch geweld in de zuidelijke staat. Mississippi kent een verleden met lynchpartijen, waarbij slachtoffers eveneens werden opgehangen. Een bekend voorbeeld is Emmett Till, de 14-jarige jongen die werd ontvoerd en gelyncht en symbool kwam te staan voor geweld tegen zwarte mensen.

Politiechef verrast moeder met uitspraak

Pas deze week bevestigden de autoriteiten dat ze de dood van Fortune verder onderzoeken, meldt de BBC. Er wordt nu gekeken of er toch sprake was van moord . Voor Spivey kwam dat nieuws niet via de politie zelf, maar via een uitspraak van de politiechef van Jackson, die meldde dat er 'vanaf dag 1' al sprake was van een moordonderzoek.

Spivey zegt tegen de BBC dat haar vragen al weken onbeantwoord blijven. Tot nu toe kreeg ze van de politie alleen te horen dat de doodsoorzaak van haar dochter werd onderzocht — niet dat het om een moordonderzoek ging.

Geen reden om aan zelfdoding te denken

Volgens Spivey zijn er geen aanwijzingen dat haar dochter zichzelf van het leven heeft beroofd. Kort voor haar dood zagen moeder en dochter elkaar nog tijdens een familiereünie, waar ze spraken over de mogelijkheid dat Fortune weer bij haar moeder zou komen wonen.

In de hoop dat het onderzoek verder wordt uitgebreid, besloot Spivey het lichaam van haar dochter intact te houden. Ze wilde Fortune eigenlijk cremeren, maar koos er uiteindelijk voor haar te begraven.

Derde soortgelijk geval in minder dan een jaar

De zaak-Fortune staat niet op zichzelf: het is het derde incident in Mississippi in minder dan een jaar waarbij iemand opgehangen aan een boom werd aangetroffen. De twee eerdere slachtoffers waren een zwarte man en een witte vrouw. Ook in die gevallen ging de politie aanvankelijk uit van zelfdoding.

Dat patroon voedt de angst binnen de zwarte gemeenschap in Jackson. “Hierdoor ontstaat het gevoel dat jijzelf de volgende zou kunnen zijn”, zegt Brandon King tegen de BBC. Hij is voorzitter van een studentenvereniging van de Jackson State University die zich inzet voor gekleurde mensen.

Roep om transparantie

Inmiddels zijn er verschillende petities ondertekend waarin wordt opgeroepen tot meer transparantie rond het overlijden van Fortune en tot extra onderzoek naar haar dood. Voor Spivey blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord: wat is er werkelijk met haar dochter gebeurd?