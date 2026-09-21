Mediators, politie of zelfs rechterlijk ingrijpen: hoe vaak hebben Nederlanders ruzie met de buren?

Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar in de praktijk blijkt een goede burenrelatie lang niet altijd vanzelfsprekend. Op 26 september is het Nationale Burendag, een dag die juist in het teken staat van het vormen van een betere band met de buren . Toch blijkt uit onderzoek van Heijnen Planten , uitgevoerd door PanelWizard onder 2.141 Nederlanders, dat 42% weleens een meningsverschil of ruzie met de buren heeft gehad. Bij 10% liep het conflict zo hoog op dat een mediator, de politie of een rechter moest worden ingeschakeld.

Onderhoud en erfgrenzen vormen bron van irritatie

Een onverzorgd huis en tuin, achterstallig onderhoud of onduidelijkheid over de erfgrens zijn regelmatig aanleiding voor irritatie. Zo ergert 39% van de Nederlanders zich weleens aan de staat of het onderhoud van het huis of de tuin van de buren. Daarnaast heeft 16% ooit een discussie gehad over de erfgrens of de tuin. Een van de respondenten vertelt: "De buren waren boos nadat ik onze eigen struik had gesnoeid, omdat die hen schaduw gaf."

Ook Paul Tijssen, mediation expert bij Match-it Opleidingen, herkent dit patroon: "Conflicten gaan vaak over de tuin en de overlast die daarbij ontstaat, zoals geluidsoverlast." De directe woonomgeving weegt bovendien zwaar mee in hoe mensen hun eigen woongenot ervaren: bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat de staat van het huis en de tuin van de buren direct invloed heeft op hun woongenot.

Angst voor een burenruzie houdt meerderheid stil

Hoewel er bij veel Nederlanders weleens irritaties rondom de buren spelen, vindt de meerderheid het lastig om deze bespreekbaar te maken. Ruim de helft (54%) zegt een ergernis niet altijd aan te kaarten uit angst dat de onderlinge relatie verslechtert. Onder dertigers ligt die drempel nog hoger: 66% vermijdt het gesprek. Tijssen waarschuwt daarvoor: "Wacht niet te lang met het aangaan van het gesprek. Hoe langer een ergernis blijft liggen, hoe groter de kans dat frustraties zich opstapelen en een klein probleem uitgroeit tot een burenruzie."