DOHA (ANP/RTR) - De premier van Qatar, die bemiddelt in het conflict tussen de Palestijnse Hamas-beweging en Israël, geeft woensdag een persconferentie in de hoofdstad Doha. Qatar is gastheer van onderhandelingen over een bestand in de Gazastrook.

De persconferentie is bekendgemaakt door het staatspersbureau QNA. Volgens andere media zal premier Mohammed bin Abdulrahman het bereiken van een staakt-het-vuren en de uitwisseling van gevangenen in de Gazastrook aankondigen.