Wordt echt alles zoveel duurder? Dat valt wel mee

Als je in de horeca een kopje koffie bestelt of nog erger: een hele maaltijd, schrik je vaak van de rekening, maar toch valt het eigenlijk wel mee hoe hard de prijzen zijn gestegen.

In december liep de inflatie op naar 4,1 procent, maar lang niet alles werd zoveel duurder. Voor consumentengoederen- en diensten betaalden we gemiddeld 3,3 procent meer sinds een jaar geleden. Daar valt alles wat je koopt onder: van eten in de supermarkt tot kleding, meubels en elektronica, plus alles wat je doet: naar de kapper, op vakantie. Maar veel producten zijn helemaal niet zoveel duurder geworden. Kleding was zelfs 0,3 procent goedkoper dan een jaar terug en voedingsmiddelen werden maar ruim 1 procent duurder.

We hebben het gevoel dat alles almaar duurder wordt doordat we denken dat gebeurtenissen zich herhalen, dus als de inflatie afgelopen maand hoog was, blijven we denken dat die hoog blijft. Bovendien snappen we inflatie maar half, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

En volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen kijken we vooral naar de huidige prijs in de winkel. "Dat je in de supermarkt nog steeds schrikt van hoge prijzen, komt niet doordat ze in de laatste maand veel zijn gestegen. Het komt doordat mensen de prijzen van een paar jaar geleden nog steeds als normaal beschouwen.”

Dat gezegd hebbende: sommige dingen zijn wel echt veel duurder geworden. Zo zijn de accijnzen op alcohol en tabak flink omhooggegaan. En ook de huren zijn enorm gestegen.

Bron: Metro