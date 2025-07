Bemiddelaar Qatar: tijd nodig voor akkoord over Gaza

DOHA (ANP/AFP) - Bemiddelaar Qatar stelt dat "tijd nodig" is voor de onderhandelingen voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook. "Ik denk niet dat ik op dit moment een tijdlijn kan geven, maar ik kan nu wel zeggen dat we hier tijd voor nodig zullen hebben", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Israël en Hamas voeren sinds zondag indirecte onderhandelingen in Doha, waarbij beide partijen in aparte kamers in hetzelfde gebouw zitten. De Amerikaanse president Donald Trump zei enkele dagen geleden dat deze week mogelijk een deal kan worden gesloten over een wapenstilstand en de vrijlating van Israëlische gijzelaars.

De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir roept premier Benjamin Netanyahu, die nu de Verenigde Staten bezoekt, op om de onderhandelingsdelegatie uit Qatar terug te roepen en te stoppen met de gesprekken. De rechtse politicus pleit ervoor Hamas harder aan te pakken.