Van der Poel denkt na wegvallen Philipsen nog niet aan groen

AMIENS (ANP) - Mathieu van der Poel heeft vooralsnog geen plannen zich te richten op het veroveren van de groene trui. Dat zei de Nederlander voorafgaand aan de vierde etappe van de Tour de France, een rit waarin kansen liggen voor de geletruidrager van Alpecin-Deceuninck.

Zijn ploeg had de groene sprinttrui ook in bezit, tot de Belg Jasper Philipsen maandag na een val moest opgeven. "Als ik echt voor het groen had willen gaan, had ik me meteen vanaf de eerste dag ook in de tussensprints moeten mengen", vertelde Van der Poel bij de NOS. "Maar Jasper was bij ons natuurlijk de man die het meeste kans maakte. Mocht ik vandaag de rit winnen dan sta ik er wel weer bij, maar het is lastig tussen al die echte sprinters."

Van der Poel, zondag ritwinnaar, ziet kansen in Rouen. "De laatste 40 kilometer zijn best technisch, het zal spektakel worden." Hij had nog even contact met pechvogel Philipsen: "Het is jammer voor ons, maar vooral voor hem. Je kunt er helaas niets aan veranderen."