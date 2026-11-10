Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Benelux-leiders willen weer 'cockpit' van de EU worden

Samenleving
door anp
anp101126153 1
Volg ons op Google Nieuws
MAASTRICHT (ANP) - De Benelux moet een "boost" gaan geven aan Europa, vinden de leiders van Nederland, België en Luxemburg.
Rob Jetten ontving zijn Belgische collega Bart De Wever en Luc Frieden van Luxemburg dinsdag voor een Benelux-top in Maastricht. Daar gingen ze in de Sint Janskerk in gesprek met studenten van de universiteit zoals in College Tour.
De Benelux kan de "cockpit" weer worden van de EU, aldus De Wever. "Wij moeten de koers uitzetten." Dat is ook nodig volgens Jetten omdat de EU nogal eens langzaam te werk gaat.
Bij de samenwerking tussen de drie landen moet vooral gekeken worden naar een "pragmatische aanpak", vindt de Nederlandse premier. Burgers en bedrijfsleven moeten volgens het trio merken dat de Benelux hun voordeel oplevert.
Dat gaat niet zo eenvoudig, bleek ook weer op deze top. Een uitkomst van de bijeenkomst is dat na vele jaren overleg Belgische ambulances straks patiënten mogen afleveren bij de spoedeisende hulp van Nederlandse ziekenhuizen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

ramen-open-condens-header

Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?

shutterstock_2839740149

50.000 euro op je rekening? Zo geef je je geld een verstandige bestemming

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

shutterstock_2714695503 (1)

Overwinter je op Tenerife of La Palma? Bruna viel mee, maar storm Charles brengt windstoten boven 130 km/u

Loading