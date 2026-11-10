Benelux-leiders willen weer 'cockpit' van de EU worden

MAASTRICHT (ANP) - De Benelux moet een "boost" gaan geven aan Europa, vinden de leiders van Nederland, België en Luxemburg.

Rob Jetten ontving zijn Belgische collega Bart De Wever en Luc Frieden van Luxemburg dinsdag voor een Benelux-top in Maastricht. Daar gingen ze in de Sint Janskerk in gesprek met studenten van de universiteit zoals in College Tour.

De Benelux kan de "cockpit" weer worden van de EU, aldus De Wever. "Wij moeten de koers uitzetten." Dat is ook nodig volgens Jetten omdat de EU nogal eens langzaam te werk gaat.

Bij de samenwerking tussen de drie landen moet vooral gekeken worden naar een "pragmatische aanpak", vindt de Nederlandse premier. Burgers en bedrijfsleven moeten volgens het trio merken dat de Benelux hun voordeel oplevert.

Dat gaat niet zo eenvoudig, bleek ook weer op deze top. Een uitkomst van de bijeenkomst is dat na vele jaren overleg Belgische ambulances straks patiënten mogen afleveren bij de spoedeisende hulp van Nederlandse ziekenhuizen.