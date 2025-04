Merlier wint voor tweede jaar op rij Scheldeprijs

SCHOTEN (ANP) - De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft net als vorig jaar de Scheldeprijs gewonnen, een wedstrijd over ruim 202 kilometer met start in Terneuzen en finish in het Belgische Schoten. Net als vrijwel alle edities in de laatste twintig jaar eindigde de koers in een massasprint. De Europees kampioen van Soudal - Quick-Step was de snelste voor zijn landgenoot Jasper Philipsen en de Italiaan Matteo Moschetti.

Vorig jaar was Philipsen ook al tweede achter Merlier.

Vier koplopers onder wie de Nederlander Tijmen Eising reden lange tijd voorop. Bij de eerste finishpassage, waarna drie ronden volgden van steeds 17 kilometer, hadden ze een voorsprong van ruim een minuut. Het peloton had de controle en verkleinde de marge langzaam. Kort voor de laatste doorkomst moest Eising zijn twee overgebleven medevluchters laten gaan.

Massale valpartij

Het peloton naderde snel en bij het ingaan van de laatste ronde was de samensmelting bijna een feit, al stribbelde de Belg Cériel Desal nog wat tegen. Achter hem stokte het tempo door een massale valpartij waarbij ongeveer twintig renners betrokken waren.

Een gehalveerd peloton passeerde Desal en in de sprint toonde Merlier zich weer eens oppermachtig. Het was alweer de zevende overwinning van het jaar voor de 32-jarige Belg. "Ik wist niet dat er een val was geweest, tot ik merkte dat ik alleen Bert (Van Lerberghe) nog bij me had", vertelde de winnaar in het flashinterview. "Met nog 1 kilometer te gaan begon hij zijn lead-out en gebaarde niet veel later dat ik een gaatje moest zoeken. Ik kwam wat snel in de wind, maar het lukte. In deze (Europese) trui is het extra mooi om hier te winnen."