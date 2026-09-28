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Berendsen baalt van intrekken diplomatenstatus door Israël

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 8:05
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DEN HAAG (ANP) - Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) baalt van het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. "Ik betreur dit onnodige besluit ten zeerste", zegt hij in een reactie. Hij overlegt over de situatie. "Waarbij nu eerst onze diplomaten uiteraard een belangrijke prioriteit zijn."
De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend via X. Als aanleiding noemde hij het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. "Israël zal maatregelen die erop gericht zijn het land schade te berokkenen niet negeren", schreef hij.
Berendsen: "Ons tijdelijke sanctiebesluit waar de Israëlische minister naar verwijst is niet gericht tegen Israël, maar komt voort uit de verplichting vanuit het internationaal recht om niet bij te dragen aan een onrechtmatige situatie: de illegale nederzettingen."
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