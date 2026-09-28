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Schrijvers en journalisten dinsdag in actie tegen Facebook

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 8:12
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AMSTERDAM (ANP) - Schrijvers en journalisten komen dinsdag voor het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam in actie tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk. De actie valt voor de start van de Kinderboekenweek, die woensdag begint.
Volgens de schrijvers en journalisten worden hun teksten opgeslagen en gedeeld in zogenoemde schaduwbibliotheken. Dit zijn illegale onlineverzamelingen waarin boeken en andere teksten, die onder het auteursrecht vallen, zonder toestemming van de rechthebbenden zijn gekopieerd en verspreid. De groep wil "een collectieve regeling met afspraken over een eerlijke vergoeding, zeggenschap over onze eigen teksten en transparantie vanuit bigtechbedrijven", zegt de organisatie in een verklaring.
De actie hoort volgens de organisatie bij een collectieve rechtszaak die tegen Meta, de eigenaar van Facebook, wordt voorbereid. Lira, de Auteursbond en de NVJ hebben het bedrijf gesommeerd te stoppen met het gebruik van de teksten uit schaduwbibliotheken, maar de reactie van Meta bood volgens de organisatie geen oplossing.
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