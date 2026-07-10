Elf aanhoudingen in Den Haag na verloren kwartfinale Marokko

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in Den Haag elf mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko donderdagavond van Frankrijk verloor. Zij werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie.

Na de wedstrijd gingen veel Marokko-supporters naar huis maar bleven er ook groepjes jongeren op straat, voornamelijk in de Schilderswijk. Rond 01.00 uur waarschuwde de politie dat iedereen moest vertrekken van de kruising Vaillantlaan en Hoefkade. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, trad de ME op om groepen uiteen te jagen, zag een ANP-verslaggever.

De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "Alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas".

Volgens de politie was rond 01.30 uur de rust wedergekeerd.