Berendsen hoopt op EU-sancties tegen gewelddadige kolonisten

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 9:01
BRUSSEL (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) hoopt dat de EU-ministers maandag een besluit nemen over nieuwe sancties tegen gewelddadige Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Nederland zet zich daar al lang voor in, maar Hongarije blokkeerde dit tot nu toe.
"We gaan vandaag merken of Hongarije zijn positie heeft veranderd", zei Berendsen voor het begin van een vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.
Zaterdag is in Hongarije de nieuwe regering van de pro-Europese conservatieve premier Peter Magyar geïnstalleerd. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is nog niet bij de bijeenkomst van de EU-ministers in Brussel, maar laat zich vervangen door zijn EU-ambassadeur in Brussel.
"Wat Nederland betreft nemen we maatregelen tegen producten uit de nederzettingen en zeker tegen gewelddadige kolonisten", zei Berendsen.
