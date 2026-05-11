AEX begint voorzichtig na afwijzing Iraans voorstel door Trump

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 9:19
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht hoger begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de afwijzing van het Iraanse vredesvoorstel door de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil Iran zijn nucleaire installaties niet ontmantelen en eist het land dat de Amerikaanse sancties worden opgeheven. Trump noemde het voorstel van Iran "volkomen onacceptabel". De olieprijzen gingen verder omhoog door de aanhoudende patstelling in het conflict.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1019,67 punten. Vrijdag sloot de AEX de week licht lager af, na het bereiken van een nieuw slotrecord eerder in de week. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1047,00 punten. De beurs in Parijs verloor 0,5 procent. Frankfurt won een fractie en Londen klom 0,4 procent.
