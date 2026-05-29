Berendsen noemt gedrag Rusland na drone-incident "roekeloos".

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 10:03
DEN HAAG (ANP) - "Roekeloos" noemt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) het gedrag van Rusland nadat een drone van dat land is neergekomen in het oosten van NAVO-bondgenoot Roemenië. "Het is zorgelijk om te zien", zei hij voor aanvang van de ministerraad.
Een flat in de stad Galati werd geraakt door de drone, waardoor twee mensen lichtgewond raakten. De Roemeense regering spreekt van een "ernstige en onverantwoordelijke escalatie" door Rusland.
Er zal volgens Berendsen onderzocht moeten worden wat er precies is gebeurd en "hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen". Het is niet de eerste keer dat een Russische drone het NAVO-grondgebied binnendringt. Ook drones uit Oekraïne zijn al neergekomen in NAVO-landen.
