Officieel moet Rusland zich volgens Vladimir Poetin verdedigen tegen een moreel failliet, decadent Westen. In toespraken en talkshows is het Westen de vijand, en worden “traditionele waarden” als wapen ingezet tegen alles wat naar liberalisme, feminisme of LHBT‑rechten riekt. Maar achter de muren van zijn residenties laat Poetin zijn vermoedelijke jongste zonen juist opvoeden als Europese elitescholieren.

Leger van buitenlandse nannies

Uit een nieuw onderzoek van onder meer Meduza en Radio Free Europe/Radio Liberty blijkt dat Poetin en zijn vermeende partner Alina Kabaeva minstens twintig buitenlandse nannies, gouvernantes en docenten hebben ingehuurd om twee jongens – doorgaans aangeduid als Ivan en Vladimir junior – op te voeden. Ze komen uit onder andere Bosnië, Duitsland, Zuid‑Afrika, Ierland en Oostenrijk en staan officieel op papier als “hooggekwalificeerde vertalers” bij een instituut dat gelinkt is aan Poetins kring.

Die constructie levert hen Russische visa en een royaal salaris op, maar in werkelijkheid werken ze fulltime in een hermetisch afgesloten kinderwereld op de landgoederen bij Valdai en Sotsji.

Europees taalbad achter Russische hekken

Hun opdracht is opmerkelijk westers: de kinderen krijgen een permanent taalbad in Engels en Duits en moeten volgens de richtlijnen spreken “als geletterde Europeanen” nog voordat ze basisschoolleeftijd bereiken. Daarnaast zijn er muzieklessen, sporttraining en een onderwijsprogramma dat sterk lijkt op dure privéscholen in Europa.

Terwijl Poetin in zijn propaganda het Westen als bedreiging voor de Russische identiteit neerzet, worden zijn eigen vermoedelijke zonen voorbereid op een leven in precies die internationale elite die hij publiekelijk verafschuwt.

LHBT‑gagclausules en totale controle

Die schijnbaar kosmopolitische opvoeding komt wel met ideologische handboeien. In de contracten van de nannies staat expliciet dat zij geen eigen religieuze, politieke of ideologische opvattingen aan de kinderen mogen opdringen. Over seks en seksuele voorlichting mag alleen worden gesproken na toestemming, en LHBT‑onderwerpen zijn volledig taboe, zo blijkt uit de documenten.

Daarbovenop komt een bijna obsessieve controle: de nannies worden uitgebreid medisch gescreend, jaarlijks en na elke reis opnieuw gekeurd, en leven in een soort permanente quarantaine op het terrein. Luxe, geïmporteerd talent en Europese talen – maar dan verpakt in een autoritair systeem waar zelfs gespreksonderwerpen contractueel worden vastgenageld.

De hypocrisie van de ‘beschermheer van het gezin’

Ironisch genoeg verklaarde Poetin de afgelopen jaren 2024 en 2025 tot jaren van het “gezin” en de “traditionele waarden” en worden Russen die geen kinderen willen publiekelijk weggezet als vijanden van de staat. Tegelijkertijd kiest hij zelf voor westerse nannies, Europese talen en een leven in extreme luxe en isolement voor zijn vermoedelijke eigen zonen.

Wat voor de rest van Rusland geldt – oorlog, armoede, propaganda en moraalpaniek – lijkt bij de Poetin‑dynastie niet op te gaan. Daar is het Westen opeens geen existentiële bedreiging meer, maar een handig exportproduct voor achter de hekken van Valdai.