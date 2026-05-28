Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

De prijs van een late carrièreswitch Een midcareerswitch klinkt aantrekkelijk: weg uit de sleur, eindelijk een vak dat beter past. Maar wie rond zijn veertigste of vijftigste van baan verandert, loopt meer financieel risico dan een twintiger. In Duitsland waarschuwen arbeidsmarktexperts in checklists voor “Berufswechsel” om ruim boven de klassieke drie netto maandsalarissen aan cashbuffer aan te houden, juist omdat een overstap langer kan duren dan gehoopt. In Nederland wijzen pensioenexperts erop dat werknemers onder het nieuwe pensioenstelsel bij een baanwissel midden in hun loopbaan duizenden euro’s aan toekomstig pensioen kunnen verliezen als de premie in het nieuwe schema lager uitvalt.

Een late baanwissel begint daarom met een keiharde financiële scan van je huishouden. Zorg dat je niet alleen drie, maar eerder zes netto maandsalarissen als buffer hebt, want omscholing, een proefperiode of een tegenvallende zoektocht kunnen maanden langer duren dan je eerste planning. Reken vervolgens door wat er gebeurt als je tijdelijk minder verdient of parttime gaat om te studeren: vaste lasten, eventuele schulden en het inkomen van je partner bepalen hoeveel speelruimte je echt hebt.

Minstens zo belangrijk is je pensioen. In het Nederlandse stelsel kan een baanwissel betekenen dat je in een ander pensioenregime terechtkomt, met een lager premiepercentage en dus minder opbouw. Dat kan tegen je pensioenleeftijd oplopen tot tienduizenden euro’s minder vermogen. Controleer daarom of je oude pensioenrechten kunt laten staan, kunt meenemen naar de nieuwe aanbieder, of dat je via vrijwillige inleg of afzonderlijke lijfrente moet bijsparen om een gat te dichten.

Leg ook vast hoeveel tijd en geld je maximaal in de overstap wilt steken. Plan omscholing zo dat je zo veel mogelijk leert terwijl je nog inkomen hebt, bijvoorbeeld via deeltijdstudies of modulaire cursussen. Werkgevers waarderen midcareer-switchers vaak om hun ervaring en stabiliteit, maar kunnen terughoudender zijn met het aannemen van 45-plussers zodra de arbeidsmarkt afkoelt. Juist dan maakt een realistisch plan het verschil tussen een bevrijdende stap en een dure misrekening.