Voor de mensen thuis: Vlucht Brekelmans (VVD) naar Canada kostte 180.000 euro

De overheid heeft afgelopen vijf jaar voor zo'n 1,8 miljoen euro aan privévluchten geboekt. Dat blijkt uit gegevens die de politieke redactie van RTL Nieuws bij alle ministeries heeft opgevraagd. Een reis van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) naar Canada eind vorig jaar spant de kroon, en kostte ruim 180.000 euro.

Twee maanden geleden ontstond nog commotie over een eendaags bezoek van defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) aan marinefregat Zr. Ms. Evertsen. Het gecharterde privévliegtuig waarmee ze naar Cyprus reisde kostte ruim 90.000 euro.

Ter verdediging voerde de minister aan dat er 'nou eenmaal geen easyJets op vliegdekschepen landen'. Het was een duur bezoekje aan marineschip Zr.Ms. Evertsen, maar zeker niet de duurste inhuur van een privévliegtuig de afgelopen jaren.

Die eer komt Ruben Brekelmans toe, die vlak voordat hij afzwaait als minister nog naar Irak afreist, om persoonlijk excuses over te brengen voor het bombardement op Hawija. Bij een aanval door de Nederlandse luchtmacht op een bommenfabriekje van terreurgroep IS in 2015 vallen veel burgerdoden.

Daarnaast brengt hij een bezoek aan de Nederlandse militairen die in de Iraakse stad Erbil zijn gestationeerd. Totale kosten van deze reis: 170.000 euro.