Beroepsverbod verpleegkundige die vrouw met beperking misbruikte

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 21:46
anp051125199 1
DEN BOSCH (ANP) - Een verpleegkundige die vorig jaar is veroordeeld in een zedenzaak, heeft van het tuchtcollege in Den Bosch een algeheel beroepsverbod voor de zorg gekregen. De zorgverlener heeft een ernstig beperkte vrouw van 71 seksueel misbruikt. Dat gebeurde in de privésfeer, maar het tuchtcollege vindt de zaak dermate ernstig dat een beroepsverbod passend is.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg van de politie in 2022 een melding over de verpleegkundige. Die zou samen met de broer van het slachtoffer haar twee keer een erotische massage hebben gegeven, waarbij ze de tweede keer ook seksueel werd binnengedrongen.
Volgens het tuchtcollege handelde de verpleegkundige, ondanks dat het in de privésfeer was, in strijd met de beroepscode. "Aan de verpleegkundige was in zijn werk ook de zorg voor (kwetsbare) patiënten toevertrouwd. In een dergelijke afhankelijke positie moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat de verpleegkundige integer handelt", staat in de uitspraak.
