Texel wil niet langer studenten van corps als strandwachten

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 21:52
TEXEL (ANP) - De gemeenteraad van Texel wil niet langer dat studenten van het Utrechtsch Studenten Werkkamp (USW) in de zomer de stranden bewaken. Negen raadsleden stemden voor het plan van GroenLinks, PvdA, CDA en D66, en zes tegen.
Over het gedrag van de strandwachten van het USW, onderdeel van het Utrechtsch Studenten Corps, is onrust ontstaan. Zo zijn er signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van de mannelijke studenten tegenover vrouwen.
De strandwachten mochten in de zomer van 2025 onder voorwaarden aan de slag, onder meer met inzet van externe begeleiding. Dit verliep volgens een evaluatie van de gemeente zonder grote problemen.
Toch willen de indieners van het aangenomen plan dat een andere organisatie de strandbeveiliging op zich neemt. Anneke Visser-Veltkamp (PvdA) ziet ook dat de maatregelen werken, maar noemt het "heel bijzonder" dat een gemeente die integriteit belangrijk vindt, een samenwerking wil met een organisatie die zoveel extra maatregelen nodig heeft om het soepel te laten verlopen.
