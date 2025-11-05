ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer drones gezien in buurt van Belgische militaire instellingen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 20:23
anp051125192 1
PEER/HEVERLEE (ANP) - In de buurt van Belgische militaire instellingen, inclusief luchtmachtbases, zijn woensdag opnieuw drones gesignaleerd. Er zijn weer meldingen gekomen uit de buurt van de luchtmachtbasis Kleine-Brogel, vlakbij de Nederlandse grens bij Weert. In de avond zijn meldingen gekomen uit de buurt van Leuven, waar drones gezien zijn boven het militaire commandocentrum van Heverlee, melden Belgische media.
Dinsdagavond werd het vliegverkeer urenlang ontregeld door waarnemingen van drones bij de vliegvelden van Brussel en Luik. De Belgische Nationale Veiligheidsraad komt donderdag bijeen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading