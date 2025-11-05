Weer drones gezien in buurt van Belgische militaire instellingen

PEER/HEVERLEE (ANP) - In de buurt van Belgische militaire instellingen, inclusief luchtmachtbases, zijn woensdag opnieuw drones gesignaleerd. Er zijn weer meldingen gekomen uit de buurt van de luchtmachtbasis Kleine-Brogel, vlakbij de Nederlandse grens bij Weert. In de avond zijn meldingen gekomen uit de buurt van Leuven, waar drones gezien zijn boven het militaire commandocentrum van Heverlee, melden Belgische media.

Dinsdagavond werd het vliegverkeer urenlang ontregeld door waarnemingen van drones bij de vliegvelden van Brussel en Luik. De Belgische Nationale Veiligheidsraad komt donderdag bijeen.