Besluit over locatie nieuwe kerncentrales vertraagd

DEN HAAG (ANP) - Het besluit over de locatie van twee nieuwe kerncentrales loopt vertraging op. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Sophie Hermans (Klimaat) na berichtgeving door NRC. Het is onzeker of het gaat lukken om in 2025 een besluit te nemen. Mogelijk loopt daarmee de bouw van de centrales in zijn geheel uit.

Oorspronkelijk waren alleen Borssele en de Eerste Maasvlakte in beeld als gebieden waar mogelijk nieuwe kerncentrales kunnen komen. Sinds september zijn Terneuzen, de Tweede Maasvlakte en Eemshaven daarbij gekomen. Het kabinet wil net als de provincie Groningen dat Eemshaven afvalt, maar is juridisch verplicht om ook die plek mee te nemen in het onderzoek.

De drie nieuwe gebieden zijn volgens de woordvoerder een "belangrijke factor" in het uitstel van het besluit over de plek van de kerncentrales. Het kabinet werkt inmiddels niet aan twee, maar vier kerncentrales, maar deze twee extra centrales zijn nog geen onderdeel van dit proces.