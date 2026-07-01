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Besluit over verlenging verblijf Holleeder in EBI moet over

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 13:32
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VUGHT (ANP) - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet opnieuw beslissen of Willem Holleeder een jaar langer in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet blijven. Een eerder besluit hiertoe is vernietigd door de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dat is de uitkomst van een beroepsprocedure van de advocaat van Holleeder, Chaimae Ihattaren.
Holleeder (68) zit inmiddels meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. Hij zit daar een levenslange celstraf uit voor een serie moordopdrachten. De staatssecretaris had zijn verblijf in de EBI in februari 2026 nog met een jaar verlengd.
Hiertoe werd besloten, ondanks verschillende adviezen om Holleeder over te plaatsen naar een lichter regime. "De staatssecretaris heeft deze adviezen naast zich neergelegd en anders besloten", aldus de RSJ. "De beroepscommissie oordeelt nu dat de beslissing van de staatssecretaris onredelijk en onbillijk is, omdat met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken."
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