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Duitsland roept marineschepen mogelijk terug om impasse Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 13:29
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BERLIJN (ANP) - De Duitse marineschepen die klaarliggen om de scheepvaart door de Straat van Hormuz weer op gang te helpen, komen mogelijk terug naar huis. Er is geen zicht op dat ze er in de komende dagen of weken aan de slag kunnen, zegt de Duitse defensieminister Boris Pistorius.
Mijnenjager Fulda en ondersteuningsschip Mosel waren al naar Djibouti gevaren om meteen te kunnen assisteren in de zeestraat zodra Iran en de VS daarover goede afspraken zouden hebben gemaakt. Maar de onderhandelingen tussen de twee strijdende partijen vlotten niet erg. En zonder Iraanse toestemming is buitenlandse hulp niet welkom, heeft Iran volgens Pistorius te verstaan gegeven. Dan kan de bemanning "beter met 40 graden in Berlijn zitten dan met 50 in Djibouti", zei de minister op een persconferentie met NAVO-chef Mark Rutte.
Nederland stuurde een paar weken geleden een mijnenjager naar de oostelijke Middellandse Zee. Ook een fregat vaart naar de regio, kondigde het kabinet twee weken geleden aan.
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