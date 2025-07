Bestand Syrië blijkt wankel: alsnog gevechten gemeld

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Het afkondigen van een bestand in Syrië heeft niet geleid tot een einde aan dagenlange gevechten in het zuiden van het land. Journalisten melden dat het nog steeds onrustig is in het zuidelijke Suwayda.

In het gebied zouden nog gevechten woeden tussen druzen en bedoeïenen. Correspondenten van persbureau AFP melden dat veiligheidstroepen van de landelijke overheid inmiddels controleposten bemannen om te voorkomen dat nog meer strijders zich bij de strijd aansluiten. Verslaggevers van Reuters in de provinciehoofdstad hoorden schoten en zagen dat explosieven insloegen in omliggende dorpen.

De strijd heeft tot dusver het leven gekost aan ongeveer 940 mensen, zegt het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Dat meldt ook dat veiligheidstroepen burgers hebben geëxecuteerd. De nieuwe regering, die aantrad na de val van het Assad-regime, heeft alle groepen opgeroepen het afgekondigde bestand na te leven.