LUCHON-BAGNÈRES (ANP/RTR) - Een auto van de wielerploeg Ineos Grenadiers is in de veertiende etappe in aanraking gekomen met een toeschouwer. Dat gebeurde 200 meter voor de top van de Col de Peyresourde, waar Ineos-renner Thymen Arensman als eerste passeerde.

Op beelden was te zien dat de auto midden op de weg reed toen die een fan raakte die de renners aanmoedigde. De organisatoren hebben nog niet gemeld of de toeschouwer ernstige verwondingen heeft opgelopen.