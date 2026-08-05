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Bestrijding natuurbrand Limburg verloopt naar wens

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 5:10
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OOSTRUM (ANP) - De bestrijding van de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij het Limburgse Venray is in de nacht van dinsdag op woensdag "gegaan zoals we hoopten". Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.
De brand blijft nog altijd binnen de zogeheten stoplijnen die zijn aangelegd om uitbreiding te voorkomen, waardoor de brandweer meer grip heeft gekregen op het vuur. Toch waarschuwt de woordvoerder dat omstandigheden als hoge temperaturen en een van richting veranderende wind het bluswerk weer moeilijker kunnen maken.
Zodra het woensdag licht is, kunnen er weer blushelikopters van Defensie worden ingeschakeld. Omdat deze niet in het donker worden ingezet, keerden twee helikopters van Defensie dinsdagavond terug naar de vliegbasis Gilze-Rijen.
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