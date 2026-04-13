Betalingsgegevens en adressen niet gelekt bij hack Booking.com

AMSTERDAM (ANP) - Bij de hack bij Booking.com zijn "geen financiële of betalingsgegevens en geen klantadressen ingezien". Dat meldt een woordvoerster van de boekingssite. Zondagavond liet Booking.com getroffen klanten weten dat er "onbevoegde derden" toegang hadden gekregen tot hun boekingsinformatie. Contactinformatie, specifiek e-mailadressen en telefoonnummers, en "bepaalde boekingsgegevens" zijn wel gestolen.

Of de data waarop getroffen klanten een vakantie hebben geboekt buitgemaakt zijn, maakte Booking.com niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoeveel klanten slachtoffer zijn geworden van het lek. Het ANP heeft deze vragen aan Booking.com gesteld, maar heeft hier tot op heden niet op geantwoord.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op de hoogte van het lek bij Booking.com. Bedrijven waarbij een datalek heeft plaatsgevonden, zijn verplicht om het aan de toezichthouder van het land waarin het hoofdkantoor gevestigd is te melden. Volgens privacywetgeving zijn bedrijven ook verplicht om klanten "zo snel en volledig mogelijk te informeren", aldus de AP.