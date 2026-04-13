Opnieuw aanval op Rode Kruis-hulpverleners in Libanon

door anp
maandag, 13 april 2026 om 14:56
GENÈVE (ANP/RTR) - Een centrum van het Rode Kruis in Libanon is maandag aangevallen, zegt de hulporganisatie. Het is niet duidelijk of daarbij hulpverleners gewond raakten. Het Internationale Comité van het Rode Kruis zegt in een reactie zich zorgen te maken over de aanvallen op hulpverleners. Zondag kwam een vrijwilliger van de organisatie om het leven door een aanval van een Israëlische drone.
"Het verlies van degenen die hun leven wijden aan het redden van anderen is zeer zorgwekkend, gezien de impact die ze hebben op de burgers die afhankelijk zijn van hun hulp", zei het hoofd van het Rode Kruis in Libanon, Agnès Dhur.
