Betogers op de been tegen top Trump en Poetin in Anchorage

ANCHORAGE (ANP) - Betogers hebben in Anchorage gedemonstreerd tegen de topontmoeting van vrijdag van de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Meer dan honderd betogers met onder meer Oekraïense vlaggen verzamelden zich donderdagavond volgens de Anchorage Daily News bij een kruispunt.

Een aantal demonstranten had borden waarop steun aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky werd uitgedrukt. Er waren ook betogers die Trump over andere zaken dan zijn buitenlandbeleid bekritiseerden.

De betoging was een initiatief van een verzameling linkse of progressieve groepen die vrijdag meer demonstraties willen houden. De Republikeinse Partij van Trump in de staat Alaska, waar Anchorage ligt, wil vrijdag ook demonstreren voor het beleid van Trump en voor een einde aan de oorlog in Oekraïne en doet dat mogelijk op hetzelfde kruispunt.