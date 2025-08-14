B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

Magda puft en steunt: de lange monologen van Gène doen pijn aan het brein. Illya blijft maar onder de indruk van de blonde lokken van Sylwia en Renske mag als een klein kind - en zo gedraagt ze zich ook - achterin de Bentley.

Bij Rob is nogal een rare kwibus binnengestapt. Maar zo zegt hij: ik krijg allerlei types in de B&B dus ik ben wel wat gewend. Maar of hij de struise Brabantse aankan? Ze trekt meteen alle kastjes open, zit aan het haar van zijn dochter en je moet niet vreemd opkijken als ze ongevraagd bij je in bed kruipt. Rob vraagt zich inmiddels af of hij het wel overleeft. De voormalige vrachtwagenchauffeur is véél om nog maar eens een oud-deelnemer aan te halen.

Hahaha: Magda denkt met haar vragenkaartjes een wederzijds gesprek op gang te brengen. Maar al bij de eerste vraag - hoe zijn je familiebanden? - barst Gène weer los en begint zijn hele stamboom op te dreunen. "Het gaat over de neef van de buurman en daar weer de buurman van en nog veel verder, pfff", zucht Magda, die vast met heimwee terugdenkt aan Rotterdamse Rob, die hier en daar een grap maakt en verder een beetje moppert.

Actrice Sylwia

Illya is belachelijk diep onder de indruk van Sylwia. Hij denkt direct dat Karine vreselijk jaloers is, want Sylwia is tenslotte veel knapper. Zijn bril stond de rest van de uitzending scheef door de rare capriolen van de Poolse, die overigens ook actrice is dus geloof maar niet dat ze echt iets ziet in de sullige Zeeuw. Is hij aan zijn tweede jeugd begonnen of denkt hij serieus dat dit een match is? De Poolse weet amper dat bon appétit Frans is. Karine besluit ondertussen uit een ander vaatje te tappen. Ze speelt op de piano Yesterday, een nummer dat je op pianoles leert net na Boer wat zeg je van mijn kippen. Maar haar toehoorders zijn onder de indruk en daar gaat het tenslotte om.

Shirley mag nog een rondje in de Bentley voor ze moet vertrekken. "Ze is zelf ook heel zwart dus dat past wel", aldus de nuchtere Daniël. Maar Renske zou Renske niet zijn als ze zich er niet weer tussen wringt met een smoesje dat ze shampoo nodig heeft. Er is nauwelijks ruimte op de achterbank dus het is volgens Daniël helemaal niet handig. Maar dan had hij volgens Renske maar nee moeten zeggen. Het is er zó een: ik ga over je grenzen heen tot je boos wordt. Wanneer wordt zij eens naar huis gestuurd? Dat gejengel moet zelfs de stoïcijnse Daniël toch de neus uitkomen?

Slechte grappen

Als je het hebt over iemand te lang laten bungelen die een bord voor zijn kop heeft, dan kom je bij Eveline en Arie uit. Die eigenlijk wel heel lief is: hij gunt haar echt vanuit zijn hart de liefde. Dat kun je van Bart niet zeggen. Deze gift that keeps on giving volgens de voice-over blijkt ook zelfbenoemd tuinarchitect. Een rechthoekige plantenbak, dames en heren, wat een ingeving. De man doet ook interieuradvies, heeft technisch inzicht en is van de financiën, kortom hij kan alles. Uiteraard is hij ook een ster in het maken van gemene grappen, zoals hondenvoer kopen voor Arie of hem aan het werk zetten zodat hij wijn kan drinken met Eveline. En zij is om onduidelijke redenen smoorverliefd. Of is gewapper met je pinpas genoeg om het hart van de Limburgse te veroveren?