Van Hijum probeerde Boomsma bij NSC te houden

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 9:34
anp150825087 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lijsttrekker namens NSC Eddy van Hijum heeft nog geprobeerd om Diederik Boomsma "binnenboord te houden". Dat is niet gelukt, want Boomsma is overgestapt naar JA21. "Ik respecteer vooral dat hij zijn zetel niet meeneemt", aldus Van Hijum.
De NSC-lijsttrekker stelde dat hij al wist dat Boomsma niet meer op de NSC-lijst wilde, maar dat hij een overstap naar JA21 niet direct zag aankomen. "Hij denkt zelf kennelijk dat hij beter bij JA21 past. Dat is een heel andere partij, echt een rechtse partij. Het is in veel opzichten ook echt anders dan de koers die wij kiezen."
Van Hijum zei ook niet geïnteresseerd te zijn in de peilingen, waar NSC op nul tot twee zetels staat. Hij wil vooral het NSC-geluid over bestaanszekerheid uitdragen. "Ik ga voor een goed resultaat voor mijn partij."
