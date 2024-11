Betogers overnachten in oude hoeve langs A2 om sloop te voorkomen

HOLTUM (ANP) - Meerdere actievoerders hebben de nacht doorgebracht in hoeve Kamerhof langs de A2 bij het Limburgse Holtum, die ze sinds zondagmiddag bezetten om te voorkomen dat de historische boerderij wordt gesloopt. De hoeve moet verdwijnen omdat de snelweg tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt verbreed.

De demonstranten zijn tegen die wegverbreding, die ze "niet nodig" en "schadelijk voor de natuur in Limburg" vinden. Ze keren zich ook tegen het gebruik van de bouwstof Beaumix voor de werkzaamheden. Over dit restproduct van afvalverbranding toonde de Limburgse politiek zich eerder ook bezorgd, omdat het materiaal schadelijk zou zijn voor de gezondheid en het milieu. Er kunnen nog hoeveelheden metalen en plastic in zitten.

De actievoerders in hoeve Kamerhof zeggen dat ze zullen blijven protesteren als de plannen voor de A2 niet worden herzien.

In de planning van Rijkswaterstaat staat dat de wegverbreding volgend jaar moet beginnen. Eerder zei aannemer Boskalis tegen L1 Nieuws dat Beaumix volledig veilig is. Ook Rijkswaterstaat zei tegen de regionale omroep achter het gebruik van het goedgekeurde materiaal te blijven staan.