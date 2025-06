Bevolking Israël mag schuilkelders verlaten

JERUZALEM (ANP) - De bevolking van Israël mag vrijdagavond de schuilkelders weer verlaten. De Israëlische krijgsmacht heeft dat medegedeeld nadat Iran een reeks raketaanvallen had uitgevoerd. Wel worden de mensen opgedragen voorlopig in de buurt van schuilkelders te blijven.

Iran heeft naar eigen zeggen drie aanvalsgolven uitgevoerd en daarbij honderden raketten op Israël afgeschoten. Israël zei eerder op de dag meer dan tweehonderd doelen in Iran te hebben bestookt.

The Times of Israel meldt dat volgens schattingen van het Israëlische leger ongeveer 150 ballistische raketten op Israël zijn afgevuurd tijdens twee aanvalsgolven. Over een derde aanvalsgolf wordt niet gesproken.

Volgens de krant zijn er meldingen van negen inslaglocaties en zijn ongeveer vijftien mensen gewond geraakt.