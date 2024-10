Bevolking Nederland groeit nog steeds minder hard dan vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - In de eerste drie kwartalen van 2024 is de bevolking van Nederland minder hard gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal nam de bevolking in negen maanden tijd met 85.300 mensen toe, bijna 24.000 minder dan vorig jaar. De bevolkingsgroei was ook vorige kwartalen al lager dan in 2023.

De lagere groei komt volgens het statistiekbureau vooral doordat er minder immigranten naar Nederland kwamen. Ook verlieten juist meer mensen het land en stierven er iets meer mensen. In totaal telde Nederland eind september 18,03 miljoen mensen, aldus het CBS. Het statistiekbureau meldde in augustus dat de grens van 18 miljoen inwoners was gepasseerd.

Bevolkingsgroei wil zeggen dat er meer mensen bij komen dan er overlijden of vertrekken. In de eerste negen maanden van dit jaar vestigden zich 243.000 mensen in Nederland en vertrokken er ruim 154.000 naar een ander land. Het aantal mensen dat in Nederland verblijft, steeg zodoende, maar dus wel minder hard dan in dezelfde periode in 2023.

Syrië en Irak

In de eerste driekwart jaar van 2024 overleden daarnaast meer dan 128.000 mensen en werden een kleine 125.000 baby's geboren. Het aantal geboortes daalde volgens het CBS vooral tussen 2010 en 2015 sterk en is sindsdien "laag" gebleven. Het aantal sterfgevallen neemt juist toe door vergrijzing, oftewel een toenemend aantal ouderen.

De groei van de bevolking kwam dus "volledig door buitenlandse migratie", aldus het CBS. Er kwamen meer mensen uit Syrië en Irak naar Nederland dan een jaar eerder. Het aantal immigranten uit India nam juist sterk af ten opzichte van 2023. Ook kwamen er minder mensen uit Oekraïne en Rusland en ook minder immigranten uit de Europese Unie. Het aantal EU-burgers dat naar Nederland komt daalde de laatste jaren, terwijl het aantal vertrekkers toenam.

Zo kwamen er afgelopen negen maanden in Nederland 1800 mensen uit Polen bij. In dezelfde periode in 2023 waren dit er nog 5600 en een jaar eerder ging het om 7300 mensen. Er komen dus minder Polen naar Nederland en tegelijkertijd vertrekken er meer. Hetzelfde geldt voor mensen uit Bulgarije, Spanje, Italië, België, Duitsland en Frankrijk.