Justitie Georgië onderzoekt mogelijke verkiezingsfraude

TBILISI (ANP/RTR/AFP) - Justitie in Georgië opent een onderzoek naar mogelijke fraude rond de parlementsverkiezingen. President Salome Zoerabisjvili, die beschuldigingen over gesjoemel heeft geuit, moet donderdag worden gehoord. Zij beschikt mogelijk over bewijs, zegt het Openbaar Ministerie.

Zoerabisjvili heeft eerder opgeroepen tot een internationaal onderzoek nadat regeringspartij Georgische Droom de verkiezingen had gewonnen. De partij, die toenadering zoekt tot Rusland, kreeg volgens de officiële uitslag 54 procent van de stemmen. Oppositiepartijen vertrouwen de uitslag niet en eerder deze week demonstreerden duizenden mensen in hoofdstad Tbilisi.

De kiescommissie heeft vanwege de onrust al een gedeeltelijke hertelling van de stemming aangekondigd. De pro-Europese president reageerde daar kritisch op. Ze zei dat de commissie een verlengstuk is van de machthebbers.