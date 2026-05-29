Bevolkingskrimp Japan bereikt weer record

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 6:16
TOKIO (ANP/AFP) - De bevolking van Japan is in vijf jaar tijd met 2,5 procent afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In de vijf jaar tot 2025 slonk de bevolking tot 123 miljoen.
Dat waren ruim 3 miljoen mensen minder dan bij de telling in 2020. De krimp was drie keer zo groot als in de periode tussen 2015 en 2020.
Japan heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld en een vergrijzende bevolking. Eerder werd al duidelijk dat het aantal geboortes in het land in 2025 voor het tiende jaar op rij daalde, tot 705.809 geboortes. Lokale en landelijke overheden proberen al langer mensen te stimuleren kinderen te krijgen, onder meer met hogere kinderbijslag, subsidies voor ouderschapsverlof en datingapps.
Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen, waaronder personeelstekorten en hogere kosten voor sociale voorzieningen.
