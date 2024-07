Bewindslieden moeten niet twitteren tijdens debatten, zegt Schoof

DEN HAAG (ANP) - Bewindslieden horen niet te twitteren tijdens debatten, zegt premier Dick Schoof na een ingelast overleg met zijn vier vicepremiers. De aanleiding was een tweet van PVV-minister en vicepremier Fleur Agema, waarin ze kritiek lijkt te uiten op de manier waarop de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) zich in het verleden heeft uitgelaten over hoofddoekjes. Agema is het met zijn mededeling eens, zegt Schoof na het overleg.

Oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de actie en spreken van de schoffering van de premier.