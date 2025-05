Bewoners Tarwekamp hoeven geen gemeentelijke heffing te betalen

DEN HAAG (ANP) - Bewoners en ondernemers van een gedeeltelijk ingestort huizenblok in de Tarwekamp in Den Haag hoeven dit jaar geen erfpacht, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. De gemeente heeft dat besloten naar aanleiding van de dodelijke explosies in december.

Eerder was al besloten dat ze geen erfpacht hoefden te betalen voor de tweede helft van vorig jaar. Ook kregen ze geen factuur voor de plaatselijke heffingen over december. Na de zomer besluit de gemeente of de gedupeerden volgend jaar ook niet hoeven te betalen.

In december stortte een huizenblok aan de Tarwekamp grotendeels in na een aanslag op een bruidswinkel. Zes mensen kwamen om het leven. Na een landelijke inzameling kregen iets meer dan veertig huishoudens een bedrag van elk 15.572 euro om hun leven weer op te bouwen. Als ze een uitkering krijgen, telt dat bedrag niet mee, besloot Den Haag eerder.