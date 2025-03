Bewoners van 20 woningen Heemskerk zondag niet terug na brand

HEEMSKERK (ANP) - De bewoners van twintig woningen in Heemskerk waar brand was uitgebroken, kunnen zondag niet terugkeren. Dit meldt de politie. De meeste bewoners hebben zelf een slaapplek kunnen regelen en één persoon is in een hotel ondergebracht.

Het vuur brak uit in een appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg. De brand was snel onder controle. Twee mensen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gegaan. De precieze schade aan het gebouw is nog onbekend. Volgens een woordvoerder moet ook worden gekeken of het gebouw bouwkundig veilig genoeg is.

Bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum werden tijdelijk elders ondergebracht. Zij konden in de loop van de middag weer terugkeren. De politie verzoekt familieleden of vrienden die de bewoners van het woonzorgcentrum willen bezoeken, pas na 19.00 uur langs te komen. Zo krijgen het personeel en de bewoners "de tijd en ruimte om rustig terug te keren".