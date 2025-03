Atlete Koster afgevoerd na val in finale 3000 meter EK indoor

APELDOORN (ANP) - Atlete Maureen Koster is er op de EK indooratletiek in Apeldoorn niet in geslaagd de finale op de 3000 meter uit te lopen. De 32-jarige Boskoopse ging al vroeg in de wedstrijd onderuit en verdween op een brancard naar de catacomben van Omnisport.

Koster hoopte tien jaar na haar eerste succes opnieuw een medaille te veroveren. Op de EK indoor in 2015 pakte ze brons op de 3000 meter. Vorig jaar kreeg ze negen jaar na dato het zilver uitgereikt van die race. De Russische winnares Jelena Korobkina bleek doping te hebben gebruikt en dat kwam pas in september 2023 aan het licht.

Koster eindigde in de tussenliggende jaren wel vaak als vierde op grote kampioenschappen. Zoals vorig jaar op de EK in Rome, toen ze vlak voor de finish werd ingehaald en naast een medaille greep op de 5000 meter.

Koster behoorde in Apeldoorn tot de kandidaten voor een medaille. Ze had deze winter haar persoonlijk record aangescherpt tot 8.33,47, de vierde tijd in Europa van dit jaar.