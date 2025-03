Zege wielrenster Swinkels in Trofeo Oro

CINQUALE (ANP) - De Nederlandse wielrenster Karlijn Swinkels heeft zondag de Trofeo Oro gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Italië. De renster van UAE Team ADQ won de sprint van een kopgroep van drie voor haar landgenote Puck Pieterse en Pools kampioene Dominika Wlodarczyk, een ploeggenote van Swinkels.

Net als de Strade Bianche een dag eerder werd de koers verreden in Toscane. Strade-winnares Demi Vollering ontbrak, net als Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini, die vorig jaar de Trofeo Oro won.

Pieterse, Wlodarczyk en Swinkels gingen er op de laatste helling voor finishplaats Cinquale vandoor. Voor de 26-jarige Swinkels, vorig jaar tweede, is het de zevende zege, de eerste van dit seizoen. Eerder dit jaar werd ze al tweede in de Cadel Evans Great Ocean Road Race en vijfde in de UAE Tour.